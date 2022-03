Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrssicherheitsarbeit - Geschwindigkeitskontrollen mit Laser

Morbach (ots)

Im Zuge der Umsetzung des Verkehrssicherheitskonzeptes zur Bekämpfung schwerer Verkehrsunfälle führte die Polizei Morbach mit Unterstützungskräften des PP ELT am gestrigen Tag auf der B 327 im Bereich des Einmündungsbereiches zum Gewerbegebiet Humos eine Laserkontrolle durch. Innerhalb von etwa drei Stunden wurden 21 Fahrer:innen wegen überhöhter Geschwindigkeit im 70 km/h-Bereich beanstandet. Die Unfallursache Geschwindigkeit ist auch im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Polizei Morbach weiterhin die häufigste Unfallursache. Dies wurde auch durch die kürzlich veröffentlichte Verkehrsunfalllage 2021 nochmals bestätigt.

Die Polizei Morbach wird auch in Zukunft in ihrem Zuständigkeitsbereich, insbesondere auf stark frequentierten Straßen und an Unfallschwerpunkten, versuchen die Unfallursache Geschwindigkeit aktiv mit Geschwindigkeitskontrollen mit Lasermessgeräten zu minimieren.

