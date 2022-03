LPI-J: Werkzeuge entwendet

Apolda (ots) - Auch An der Goethebrücke in Apolda kam es am 17.03.2022, im Zeitraum 15:45 Uhr bis 19:00 Uhr zu einer Unfallflucht. Hier hatte eine 55jährige ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie am Abend zu ihrem Pkw zurückkehrte, fand sie einen Hinweiszettel von einem vermeintlichen Zeugen mit einer Telefonnummer vor. Diesen hatte sie bislang jedoch nicht erreichen können. Daher brachte sie den Sachverhalt zur Anzeige. Rückfragen bitte ...

mehr