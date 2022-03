LPI-J: Bushaltestelle entglast

Weimar (ots) - Bereits am zweiten Tag in Folge wurde am Donnerstagvormittag in der Schwanseestraße ein 33-jähriger Mann festgestellt, der auf seinem E-Scooter unterwegs war. Wie am Tag zuvor hatte er das Fahrzeug immer noch nicht versichert. Erneut wurde gegen den Weimarer ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 ...

