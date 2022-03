LPI-J: Wasserschaden

Apolda (ots) - Am 03.03.2022, gegen 03:25 Uhr steckten unbekannte Täter eine Papiertonne in Apolda, Ackerwand in Brand. Die Feuerwehr wurde alarmiert und konnte die vorhandenen Glutnester löschen. Es entstand Sachschaden an der Papiertonne in Höhe von ca. 150,00 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

