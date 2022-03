Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Langfinger im Vereinshaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Langfinger brachen in der Zeit vom 15.02.2022 bis zur Feststellungszeit am Dienstagabend in das Vereinsgebäude in Graitschen bei Bürgel ein. Der oder die Täter brachen ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Objekt durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und brachen darüber hinaus noch das Getränkelager auf. Letztlich ergaunerten die Unbekannten zwei Falschen Whiskey und einen Laptop. Die Ermittlungen zum Diebstahl und den Tätern wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell