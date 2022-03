Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Teddydiebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstagabend beobachtete ein Zeuge, wie ein männliche Person aus einem unverschlossenen Fahrzeug in Dornburg-Camburg einen großen Teddy entwendete und anschließend mit einem Fahrrad die Örtlichkeit verließ. Daraufhin verständigte der Zeuge die 62-Jährige Fahrzeugeigentümerin. Da der Langfinger persönlich bekannt war, fuhren die Beiden zu dem 30-jährigen Mann und konfrontierten ihn mit dem Diebstahl. Ertappt überreichte der Dieb den Teddy an die Geschädigte, welche diesen zuvor käuflich erworben hatte und am Folgetag spenden wollte. Den 30-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls und den Teddy hoffentlich bald glückliche Kinderaugen.

