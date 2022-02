Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zerkratzte Fahrzeuge in Eisenberg

Jena (ots)

Mindestens zehn Fahrzeuge wurden in der Nacht von Freitag zu Samstag in Eisenberg durch unbekannte Täter zerkratzt. Bei den im Bereich Hohe Straße/ Geschwister-Scholl-Straße bis zum Roßplatz geparkten Pkw wurde jeweils mehrere Kratzer in den Lack geritzt. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 EUR. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 036428 640 (Polizeiinspetion Saale-Holzland) oder 036691 750 (Polizeistation Eisenberg) an die Polizei zu wenden.

