Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw-Anhänger überdimensioniert - Fahren ohne Fahrerlaubnis (Samstag, 26.02.2022)

Apolda (ots)

Am Samstag gegen 14:30 Uhr erfolgte in Apolda, Sulzaer Straße eine Verkehrskontrolle. Der Fahrer eines Pkw mit Anhänger konnte keine erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE vorweisen, welche aufgrund der zulässigen Gesamtmassen notwendig gewesen wäre. Daher machte er sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis strafbar. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

