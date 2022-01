Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheiben zerschlagen

Weimar (ots)

Sowohl in Bad Berka als auch in Weimar gingen gestern Fenster zu Bruch. So wurde in der Innenstadt von Bad Berka in der zurückliegenden Nacht ein Fenster eines Wohn- und Geschäftshauses mit einem noch unbekannten Gegenstand zerstört. In Weimar Nord warf ein unbekannter Täter gestern Nachmittag einen Feldstein durch die Scheibe der Balkontür einer Erdgeschoßwohnung. In beiden Fällen gibt es noch keine Hinweise zu Tatmotivation oder Tätern. Es entstand Sachschaden.

