Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Apolda (ots)

In Apolda, in der Stobraer Straße führten Beamte der Einsatzunterstützung Jena am 11.01.2022, zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Während der Kontrollzeit durchfuhren 123 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Hiervon müssen nun 23 mit einem Verwarngeld und einer mit einem Bußgeld rechnen. Letzterer war mit 57 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs.

