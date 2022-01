Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweiten Ladendieb aufgespürt

Jena (ots)

Zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt im Burgaupark wurde die Polizei am Samstagnachmittag gerufen. Allerdings befand sich bei Eintreffen der Beamten nur noch ein Täter am Tatort. Der zweite Täter war zuvor mit Beutegut geflüchtet. Als der gefasste 37-Jährige Ladendieb nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, hängten sich Beamte an seine Fersen. So führte er die Beamten zu seinem Komplizen, welcher das Beutegut noch bei sich hatte.

