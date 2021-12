Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche

Jena (ots)

Dienstagvormittag informierte ein Zeuge die Polizei, da in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Theobald-Renner-Straße gewaltsam eingedrungen wurde. Der oder die unbekannten Täter gelangten auf noch ungeklärte Weise in das Mehrfamilienhaus und begaben sich dort in den Kellertrakt. Hier angelangt öffneten sie insgesamt fünf Kellerboxen gewaltsam und entwendeten Elektroartikel, Kochzubehör sowie Wintersportausrüstung im Gesamtwert von knapp 1.000,- Euro.

