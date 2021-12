Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugbreite unterschätzt

Apolda (ots)

In Apolda, Leutloffstraße kam es am 28.12.2021, gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 51jähriger befuhr mit einem Lkw die o. g. Straße stadteinwärts und kam aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts, so dass er mit dem parkenden Fahrzeug einer 50jährigen zusammenstieß. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.300 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

