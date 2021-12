Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wütend wegen vergessenem Schlüssel

Weimar (ots)

Am Weihnachtsabend gegen 19 Uhr kam eine 28-jährige Bewohnerin der Ettersburger Straße nach Hause und wollte in ihre Wohnung. Hierbei bemerkte sie, dass sie ihren Wohnungsschlüssel nicht mitführte und sich somit ausgeschlossen hatte. Daraufhin versuchte sie ihre eigene Tür anderweitig zu öffnen. Da dies misslang, ließ sie ihren Wut im Treppenhaus aus, indem sie lautstark herumschrie und gegen die Tür der Nachbarwohnung schlug. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Die eingesetzten Beamten konnten die Frau beruhigen. In der Folge informierte sie einen Bekannten, welcher ihr den Zweitschlüssel brachte.

