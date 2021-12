Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haft

Weimar (ots)

In der Nordstraße wurde am Mittwochmittag ein Mann angetroffen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Nur mit Zahlung einer mittleren vierstelligen Geldsumme hätte der 45-Jährige die Haftstrafe noch abwenden können. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er an eine thüringer Justizvollzugsanstalt überstellt.

