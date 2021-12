Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übersehen und kollidiert

Jena (ots)

Ein BMW und ein Citroen begegneten sich am Donnerstagvormittag in der Winzerlaer Straße. Ein 68-Jähriger fuhr auf der Winzerlaer Straße in Richtung Ammerbacher Straße und wollte an der Einmündung Schrödinger Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er aber die entgegenkommenden 55-Jährige, sodass eine Kollision nicht mehr verhindert werden konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurde glücklicherweise nicht verletzt.

