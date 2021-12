Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit am frühen Morgen

Jena (ots)

Auf einer Baustelle in der Otto-Schott-Straße in Jena kam es am Donnerstagmorgen zu einem Gerangel zwischen zwei Lkw-Fahrern. Ein 49-Jähriger befand sich bereits mit seinem Lkw vor Ort, als ein weiterer 49-Jähriger mit seinem Lkw hinzukam und an dem bereits Wartenden vorbeifahren wollte. Hierauf kamt es fortfolgend zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche dann ausartete, sodass sich beide Männer gegenseitig beleidigten und körperlich angingen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell