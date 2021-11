Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Irrwegen

Jena (ots)

Eine 89-Jährige war am Sonntagnachmittag auf Irrwegen unterwegs. Ein Zeuge meldete, dass eine ältere Dame auf mitten der Bundesstraße 88 umherirrt. Die Frau befand sich nach Aussagen des Zeugen von Jena Richtung Maua und lief hier auf der stadteinwärts führenden Spur rechtsseitig. Weil ein besorgter Autofahrer die 89-jährige Dame an Bord seines Fahrzeuges nahm und sie in Sicherheit brachte, um die Frau anschließend an die eingesetzten Polizeikräfte zu übergeben, konnte größerer Schaden abgewendet werden. Soweit unversehrt wurde die Rentnerin durch den Rettungsdienst aufgenommen nach einer medizinischen Untersuchung an ihre Wohneinrichtung übergeben.

