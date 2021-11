Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unberechtigt Zutritt verschafft

Jena (ots)

Am Sonntagnachmittag haben sich Unbekannte Zutritt zu einer leerstehenden Wohnung in der Mühlenstraße verschafft. Der Vermieter informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den oder die Täter in der Wohnung nicht mehr antreffen, stellten jedoch einen Impfausweis sicher. Dieser wurde eine Woche zuvor als gestohlen gemeldet.

