Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Praxisschild geklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Praxisschild haben Unbekannte von einer Kieferorthopädie in Eisenberg entwendet. Wie am Dienstagmorgen festgestellt wurde, haben der oder die unbekannten Täter das Schild gewaltsam aus der Verankerung gerissen, an sich genommen und sind anschließend unerkannt mit dem Beutegut geflüchtet. Warum es die Diebe gerade auf dieses Schild abgesehen haben ist bisher noch unklar.

