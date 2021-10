Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hängen geblieben

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer unliebsamen Begegnung zwischen einem Müllfahrzeug und einem Gartenzaun kam es am Montagmorgen in Eisenberg. Als der Müllwagen rückwärts aus Richtung der Carl-von-Ossietzky-Straße in die Goethestraße einfuhr, blieb er mit dem Trittbrett an dem Zaun hängen und beschädigte diesen dadurch. Auch am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell