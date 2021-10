Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus Unachtsamkeit zusammengestoßen

Apolda (ots)

Am 01.10.2021, gegen 13:30 Uhr ereignete sich in Apolda, Christian-Zimmermann-Straße, auf einem dortigen Parkplatz ein Unfall. Eine 39jährige Frau parkte bereits auf dem besagten, sehr beengten Parkplatz und war gerade im Begriff, diesen vorwärts zu verlassen, während der 31jährige Unfallverursacher im Pkw Skoda, den Parkplatz rückwärtsfahrend befuhr, um im Anschluss ebenso rückwärts in eine Parklücke zu rangieren. Hierbei übersah er die nunmehr bereits aus der Parklücke heraus gefahrene Geschädigte und stieß mit dem Pkw BMW zusammen. Insgesamt entstand an beiden Pkw Blechschaden in Höhe von ca. 1.700 Euro.

