Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert in Schkölen verunglückt

Schkölen (ots)

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer die Eisenberger Straße in Schkölen stadteinwärts. Dieser übersah eine ausgeschilderte und mit Ampelregelung versehene Baustelle auf der rechten Fahrbahnseite und kollidierte in der Folge mit der Ampel, dem Baugerüst und dem Baumaterial. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann zunächst zu Fuß vom Unfallort, konnte aber wenig später in der Nähe festgestellt werden. Dabei wurde auch der Grund seiner Flucht klar. Dieser war nämlich mit 2,31 Promille betrunken.

Mit dem 27-Jährigen wurde in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

