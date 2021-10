Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall und nicht nüchtern

Jena (ots)

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag an einem Fußgängerüberweg in der Naumburger Straße. Ein 71-jähriger Kradfahrer musste wegen der Querung eines Fußgängers verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der dahinter befindliche 47-jährige Fahrer eines Pkw VW zu spät und fuhr auf das Krad auf. Hierbei kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der 47-Jährige stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 1,0 Promille. Neben der fälligen Blutentnahme wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

