Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Losgelöst

Jena (ots)

Am Donnerstag befuhr gegen 17:00 Uhr ein 32-jähriger Fahrer eines Lkw VW die Wiesenstraße in Richtung Angerkreuzung. Am Lkw befand sich ein Anhänger, welcher sich aus ungeklärter Ursache vom Zugfahrzeug löste. Im Anschluss kam der Anhänger an einer Verkehrsinsel zum Stehen. An dieser befand sich jedoch ein 37-jähriger Radfahrer, welcher einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Radfahrer erlitt dadurch leichte Verletzungen. Bei dem 32-Jährigen wurde bei der Unfallaufnahme der Einfluss alkoholischer Getränke festgestellt, ein durchgeführter Test erbrachte einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell