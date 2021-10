Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefunden

Jena (ots)

Eine 22-Jährige erblickte am Donnerstagnachmittag auf einem Fahrradabstellplatz in der Schlossgasse ihren Drahtesel. Jedoch hatte sie es ein paar Tage zuvor am Paradiesbahnhof angeschlossen abgestellt, wo es bereits am Mittwoch nicht mehr auffindbar war. Einen Eigentumsnachweis konnte die Frau zweifelsfrei erbringen, sodass die Beamten das Fahrrad ihrer Besitzerin wieder übergeben konnten. Darüber hinaus wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl gegen Unbekannt eingeleitet.

