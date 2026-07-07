Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannter weiblicher Person

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Landkreis Gotha (ots)

Am 18. Februar 2026 begab sich eine bislang unbekannt gebliebene Person in Gotha in eine Apotheke in der Humboldtstraße. Im weiteren Verlauf versuchte sie ein gefälschtes Rezept für ein Medikament im Wert von 1.200 Euro einzulösen, was allerdings misslang. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort geben können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0043156/2026 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell