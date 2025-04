Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Voll gesperrt

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Zeitweise voll gesperrt war die Straße "Am Steiger" in Finsterbergen am späten Nachmittag des gestrigen Tages infolge eines Verkehrsunfalles. Ein 89-jähriger Fahrer eines Skoda fuhr vom Leinagrund in Richtung Rennsteigstraße, geriet dabei auf die Gegenspur und kollidierte mit einer entgegenkommenden Skoda-Fahrerin. Der 89-Jährige wurde dadurch verletzt und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 40.000 Euro. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jd)

