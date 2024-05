LPI-GTH: Pkw entwendet- Zeugensuche

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Ein 39-jähriger Fahrer eines Kia sowie ein 34-jähriger Fahrer einer Aprilia befuhren in genannter Reihenfolge die Kirchstraße in Berka Werra in Richtung Herda. Hinter einer dort befindlichen Engstelle musste der 39-Jährige verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der Motorradfahrer offenbar zu spät. Er kam seitlich zu Fall und stieß gegen den Kia. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro, das ...

