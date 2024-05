Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Arnstadt (ots)

Gestern Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ichtershäuser Straße. Eine 84-jährige Fahrerin eines VW beabsichtigte von einer Parkbucht auf die Straße aufzufahren, übersah dabei offenbar einen herannahenden 80-jährigen Fahrer eines VW, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 84-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 6.000 Euro, die Pkw blieben fahrbereit. (jd)

