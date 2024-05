LPI-GTH: Alkoholisiert festgestellt

Ifta (Wartburgkreis) (ots) - Heute Nacht wurde gegen 02.30 Uhr der Brand einer Scheune in der Kasseler Straße bekannt. Die Scheune geriet in Vollbrand, umliegende Gebäude oder Personen waren nicht in Gefahr. In den frühen Morgenstunden konnte das Feuer gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.(ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr