Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Schrankenanlage gefahren

Eisenach (ots)

Eine 57-jährige VW-Fahrerin kollidierte am 05.04.2024 gegen 15:00 Uhr beim Einfahren in das Parkhaus in der Straße Hinter der Mauer mit der Schrankenanlage, parkte den Pkw ab und ging in die Stadt. Sowohl an dem Touareg als auch an der Schranke entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Videoüberwachung wurde der Unfall aufgezeichnet, wenig später stellte sich die Fahrerin selbst bei der Polizei. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. (Bezugsnummer 0087247/2024) (sus)

