LPI-GTH: Wohnmobil von Straße abgekommen

Wildeck-Obersuhl (Landkreis Hersfeld -Rotenburg) (ots) - In den frühen Morgenstunden des 03.12.2023 kam es in Wildeck-Obersuhl zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Der Mann war in der Zeit von ca. 03:20 Uhr bis ca. 04:40 Uhr als Fußgänger in der Eisenacher Straße unterwegs und wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Fahrzeug erfasst. Anschließend blieb der Fußgänger schwerverletzt ...

mehr