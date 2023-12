Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld aus Praxis gestohlen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Gestern wurde in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr Bargeld aus einer Praxis in der Papiermühlstraße in Stützerbach gestohlen. Das Geld war in einer Schublade aufbewahrt. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0323284/2023 entgegen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell