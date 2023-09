LPI-GTH: Autos beschädigt

Eisenach (ots) - Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr wurde bei einem 46-jährigen Autofahrer eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Am Pkw gab es keine Beanstandungen, doch roch der Fahrzeugführer nach Alkohol. Ein Alkotest erbrachte einen Wert von 0,97 Promille. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und die Fahrt war zunächst beendet. (vt) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 E-Mail: ...

