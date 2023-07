Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt

Geraberg (ots)

In der Freitagnacht wurde in der Ohrdrufer Straße ein dort befindlicher Zigarettenautomat gesprengt. Die genauen Umstände werden derzeit noch untersucht, der Automat konnte jedoch nicht ganz geöffnet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache übernommen. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell