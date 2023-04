LPI-GTH: Betrug

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend gerieten ein 51-jähriger sowie ein 47-jähriger Fahrgast einer Waldbahn in Streit. Der Konflikt gipfelte in der weiteren Folge in einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich standen beide Männer unter Einfluss von Alkohol. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr