Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall - Radfahrerin alkoholisiert

Gotha (ots)

Gestern Abend wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Friedrichstraße verletzt. Die 34-Jährige war mit ihrem Rad in der Bahnhofstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung der Einbahnstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Friedrichstraße missachtete die Frau die Vorfahrt eines Mercedes, der sich bereits in der Friedrichstraße befand. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Atemalkoholtest mit der Radfahrerin ergab einen Wert von rund 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme zu Beweiszwecken angeordnet wurde. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell