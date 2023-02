Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Katalysatoren ausgebaut - Zeugen gesucht

Ilm-Kreis (ots)

In den vergangenen Tagen wurden in mehreren Fällen Katalysatoren von Fahrzeugen im Ilm-Kreis ausgebaut. In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Katalysator aus einem in der Straße 'In den Folgen' in Ilmenau abgestellten Mitsubishi entwendet. In Oberpörlitz betraf es einen Opel, der auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt war. Am 31.01.23 wurde durch einen Fahrzeughalter bemerkt, dass auch von seinem Opel, der in Arnstadt auf einem Parkplatz in der Saalfelder Straße abgestellt war, ebenfalls der Katalysator entwendet wurde. Wer hat in diesem Zusammenhang zu möglichen Tätern und verdächtigen Fahrzeugen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen. (ah)

