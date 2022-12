LPI-GTH: Mülltonne angebrannt-Zeugensuche

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots) - In der Zeit zwischen dem 05. Dezember, 18.00 Uhr und heute Morgen, 07.30 Uhr betraten ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich ein Grundstück in der Straße "Seeberger Fahrt". Der oder die Täter öffneten anschließend gewaltsam die Tür eines Ferienbungalows um in dessen Inneres zu gelangen. Entwendet wurde eine Taschenlampe im Wert von ungefähr 9 Euro. Der entstandene ...

