LPI-GTH: Sperrung nach Verkehrsunfall

Eisenach (ots) - Ein 50-jähriger Fahrer eines Opel befuhr gestern, gegen 16.30 Uhr die Kasseler Straße von Richtung "An der Karlskuppe" in Richtung "Adam-Opel-Straße". In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer offenbar die Kontrolle über den PKW, kam von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Dabei wurde der 50 Jahre alte Mann verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

mehr