Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Wohungseinbruchsdiebstahl

Hörsel - Landkreis Gotha (ots)

Obwohl der 58-jährige Bewohner daheim war, versuchte ein noch unbekannter Mann am Samstagabend in dessen Haus in der Friedensstraße einzusteigen, um vermutlich einen Diebstahl zu begehen. Zunächst gelang es dem Unbekannten auch gewaltsam in das Haus einzusteigen, doch dann traf er auf den Bewohner und ergriff sofort die Flucht. Zu einer Diebstahlshandlung kam es nicht. Durch die Gothaer Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. (av)

