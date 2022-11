Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Gegen 17.40 Uhr wurden Rettungskräfte in die Bahnhofstraße gerufen. Dort hatte nach ersten Erkenntnissen eine 81-jährige Frau die Straße an einer Fußgängerampel überquert und wurde dabei von einem Pkw Peugeot eines 30-Jährigen erfasst, welcher die Straße aus Richtung Stadtmitte befuhr. Die Seniorin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen zum Unfallhergang unter Einbeziehung der Staatsanwaltschaft Erfurt und eines Unfallgutachters aufgenommen. (av)

