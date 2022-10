LPI-GTH: Starkstromkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Kindleber Straße durch. Die Beamten kontrollierten hierbei einen 54-jährigen Fahrradfahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

