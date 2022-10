Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unsachgemäße Sicherung führt zum Verkehrsunfall

Schmerbach (ots)

Am heutigen Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall, welcher zu einer Verkehrsstörung auf der Bundesstraße 88 in der Ortslage Schmerbach führte. Ein 45- jähriger Berufskraftfahrer einer Sattelzugmaschine sicherte seinen Anhänger nicht ordnungsgemäß, worauf dieser sich löste. Der Anhänger rollte unkontrolliert in ein angrenzendes Privatgrundgrundstück. Am Fahrzeug, auf der Fahrbahn und an der Umfriedung des Grundstücksinhabers entstand unfallbedingter Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000EUR. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (cr)

