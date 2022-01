Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mutmaßlicher Ladendieb nach erneutem Diebstahl gestellt

Parchim (ots)

Nach zwei Ladendiebstählen in kurzer Folge konnte am Mittwochabend in Parchim ein mutmaßlicher Ladendieb gestellt werden. Der 21-jährige Tatverdächtige soll gegen 21 Uhr in einem Supermarkt drei hochpreisige Flaschen Wodka aus dem Verkaufsregal gestohlen und damit durch den Notausgang des Geschäfts geflüchtet sein. Zwei Mitarbeiter des Marktes verfolgten den flüchtigen Täter, der die gestohlenen Spirituosen im Gesamtwert von knapp 100 Euro auf seiner Flucht wegwarf. Den beiden Mitarbeitern gelang es wenig später, den 21-Jährigen zu stellen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der aus Georgien stammende Tatverdächtige offenbar einen weiteren Ladendiebstahl an diesem Abend begangen hat. Sowohl die Personenbeschreibung als auch die getragene Bekleidung sprechen dafür, dass der Mann rund 90 Minuten zuvor drei Flaschen Schnaps im Gesamtwert von ca. 50 Euro aus einem Discounter gestohlen hat und damit geflüchtet war. In beiden Fällen wird wegen Diebstahls ermittelt.

