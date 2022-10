LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Eisenach (ots) - Die Polizei kontrollierte am gestrigen Abend, gegen 19.15 Uhr eine Frau auf einem E-Scooter in der Goethestraße. Die 23 Jahre alte Dame stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest reagierte auf Cannabis. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und gegen die Fahrerin des E-Scooters ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (db) Rückfragen bitte an: ...

mehr