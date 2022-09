Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Wümbach / Ilmenau (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 15.09.2022, 21.00 Uhr bis Freitag, 16.09.2022, 07.30 Uhr haben unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Langewiesener Landstraße in Wümbach aufgebrochen und aus dem Automat Bargeld und Zigaretten entwendet. Wie hoch der Beuteschaden ist kann derzeit noch nicht gesagt werden. An dem Automaten entstand ein Sachschaden von über 1000,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0230370/2022 entgegen. (dl)

