LPI-GTH: Mülltonnen abgebrannt

Gotha (ots) - Am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz am Kaufland in Gotha, Bürgeraue einen schwarzen Pkw Polo. Beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den Kleinwagen an der hinteren Beifahrerseite und verursachte so einen Schaden von 2500 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha Zeugen des Unfalls, welche die Beteiligung des unbekannten Fahrzeugs erhellen können. Az ...

