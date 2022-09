LPI-GTH: Hausfriedensbruch

Neudietendorf - Landkreis Gotha (ots) - Durch einen noch unbekannten Täter wurde am Samstagnachmittag aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Flurzaun ein Fahrrad der Marke Ghost entwendet. Das Rad hatte einen Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder zum Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 entgegen. Bezugsnummer: 0218181/2022. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr